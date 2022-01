PM aposentado perseguiu a ex-mulher armado depois de audiência de divórcio - Reprodução/G1

PM aposentado perseguiu a ex-mulher armado depois de audiência de divórcioReprodução/G1

Publicado 24/01/2022 12:58

São Paulo - Um PM aposentado, de 55 anos, foi flagrado armado enquanto procurava a ex-mulher em seu ambiente de trabalho horas depois de uma audiência de divórcio em Sorocaba, interior de São Paulo. Nas imagens é possível perceber a mulher correndo para se esconder do homem anda em busca dela com uma arma na mão.

fotogaleria

Segundo informações do G1, o caso foi registrado no dia 25 de outubro do ano passado e o aposentado está preso, desde então, após ter o pedido de liberdade negado pela Justiça. Agora, ele é réu por uma denuncia do Ministério Público que aponta tentativa de homicídio. O boletim de ocorrência relata, ainda, que testemunhas disseram que houve disparo de arma dentro do estabelecimento.

A vítima já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido e não ficou ferida. De acordo com ela, o casal já estava separado há quatro meses. A mulher contou, ainda, que foi surpreendida pelo homem em seu ambiente de trabalho após a audiência que oficializou a separação. "Durante a audiência online da separação, eu acatei tudo, aceitei a partilha. Em um momento ele começou a chorar. Pela localização do escritório do advogado, eu acho que ele saiu de lá e foi direto para a loja", afirmou.



"Peguei o celular para ligar para o 190. Quando comecei a discar, eu o vi levantando a camisa e sacando a arma. Gritei que ele estava armado e aí ele fez o disparo. A arma deu problema no pente e engatilhou. Chutou outras duas portas e apontou a arma para outras pessoas", acrescentou.

A mulher relatou também que viveu um relacionamento abusivo por três anos e que esse seria o motivo do término. Mas, mesmo após o rompimento, o PM continuou insistindo em procurá-la por mensagens e ligações. Antes do ataque, inclusive, ele enviou diversas mensagens a convidando pra sair e pedindo para que ela não "arrumasse ninguém".

"Pensava nas minhas filhas. Foi um livramento, porque vi ele passando na porta e por segundos consegui me esconder. Achei que ia morrer naquele momento. Um verdadeiro horror", finalizou a vítima.