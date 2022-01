Olavo de Carvalho - Olavo de Carvalho/Divulgação

Publicado 25/01/2022 15:36

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial pela morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta terça, 25. Chamado de 'professor' pelo presidente, Olavo faleceu na noite desta segunda-feira, 24, aos 74 anos. A morte foi comunicada pela família nas redes sociais e, apesar da causa não ter sido revelada, o escritor tinha sido diagnosticado com covid-19 dias antes.

Pela manhã, o presidente manifestou suas condolências nas redes sociais. "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre", escreveu.

Apesar de ter sido um grande apoiador do presidente durante as eleições de 2018, Olavo vinha realizando uma série de críticas ao governo, depois que esse perdeu o viés ideológico ao abrir espaço para o Centrão. Mesmo com o racha, o escritor ainda declarava voto a Bolsonaro em 2022.