Partido Agir 36 projeta reformulação total na política - Divulgação

Publicado 25/01/2022 18:58

Rio - Considerado o maior partido dentre os entitulados pequenos, o Agir 36 não apenas mudou de sigla, e tem planejado para as eleições futuras uma reestruturação com base na política moderna. Uma linha independente e sem "puxada de tapete". Essas são as palavras do novo presidente estadual do partido, Júlio Rocha.

Escolhido para ditar essa nova modernização, Júlio é irmão da ex-deputada estadual e atual prefeita de Guapimirim, Marina Rocha. Marina foi eleita no último pleito com 48,71% dos votos válidos, contra 32,16% do segundo colocado, o então prefeito Zelito Tringuelê.

Jovem e com o viés da renovação política, Júlio pretende não só chancelar o reconhecimento do partido, como manter o tradicional feito que é eleger parlamentares com pouca margem de votos.

"Isso se chama democratização. É quando elegemos parlamentares com baixo poder aquisitivo e de estrutura. Desse jeito vamos construir uma nova política.

O Agir vai contar com um fundo partidário considerável, e pretende investir pesado para alcançar o mínimo de dois deputados estaduais e um deputado federal. Isso com um olhar especial para as mulheres.

Capacitação também é prioridade no partido. E para esta missão, Júlio conta com o escritor do Best-Seller "Fórmula do Voto" Osmar Bria. Com grande experiência no treinamento e capacitação de políticos e partidos, Osmar já vestiu a camisa do Agir e vai levar todo o seu conhecimento para o projeto 2022.

Ao que tudo indica, a parceria entre o presidente nacional, Daniel Tourinho, atrelada ao vigor político que o Júlio traz, vai nos colocar em um novo patamar de credibilidade para o partido. Eu conheço o Júlio. Um grande rapaz. E conheço o Tourinho, que é um homem de palavra. Temos tudo para superar as expectativas. Tô animado!, ressaltou Osmar.

Julio Rocha assinou sua posse como presidente estadual do Agir na última segunda-feira (24) na sede estadual do partido, no Rio.