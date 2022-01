Chile começará a aplicar 4ª dose da vacina contra covid-19 no dia 10 - Divulgação

Chile começará a aplicar 4ª dose da vacina contra covid-19 no dia 10Divulgação

Publicado 25/01/2022 21:03

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 25, a 163.389.955, o equivalente a 76,06% da população total do País.

Nas últimas 24 horas, 202.014 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. País já tem 2,80% das crianças entre 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose contra o coronavírus.

Entre os mais de 163 milhões de vacinados, 148,5 milhões receberam a segunda dose ou um imunizante de aplicação única, o que corresponde a 69,15% da população. Nas últimas 24 horas, 140 690 pessoas receberam a segunda dose e outras 1.417 receberam o imunizante de dose única.

Nesta terça, 610.783 mil pessoas ainda receberam a dose de reforço. Ao todo, mais de 41 milhões de brasileiros já foram "revacinados". Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 954.904 mil doses nas últimas 24 horas.