O vice-presidente da república, general Hamilton Mourão - Alan Santos / PR

Publicado 26/01/2022 10:32

O vice-presidente Hamilton Mourão embarca ainda na manhã desta quarta-feira, 26, para Cartagena das Índias, na Colômbia, onde representará o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (Prosul). À noite, o general participa de um jantar oferecido pelo presidente da Colômbia, Iván Duque. As reuniões formais do Prosul devem ocorrer apenas na quinta-feira.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na segunda-feira, 24, Bolsonaro desistiu de ir à cúpula para comparecer à missa de sétimo dia de sua mãe, Olinda, falecida na última sexta-feira. A celebração religiosa será amanhã, em Brasília.

Por iniciativa dos conservadores Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, e Iván Duque, presidente da Colômbia, o Prosul foi criado em março de 2019 na tentativa de consolidar um espírito mais à direita na América do Sul e isolar a Venezuela.

Após a adesão ao grupo, o Brasil deixou a União de Nações Sul-Americanas (Unasul), fundada em 2008 no momento em que a região era governada majoritariamente por partidos de esquerda. À época, o Brasil era comandado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2022.