Carro de som com mensagens antivacina estavam circulando por Novo Hamburgo Youtube / Reprodução

Moradores de Novo Hamburgo, Região Metropolitana de Porto Alegre, denunciaram nesta-quarta-feira, 26, a circulação de carros de som, na cidade, com mensagens contra a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19. Segundo informações. Os carros que estavam sendo usados para difundir as mensagens foram apreendidas pela Guarda Municipal.

Populares do centro da cidade e dos bairros Rondônia e Liberdade gravaram vídeos que mostram os carros divulgando a mensagem antivacina.

"Nós todos temos o dever de saber que não é obrigatório a vacina experimental em nossos filhos, que também as escolas não podem exigir e muito menos impedir o acesso dos nossos filhos as salas de aula por não terem feito a vacina, que os fabricantes não se responsabilizam pelos efeitos colaterais... A escolha é sua"

Os dois carros que circulavam por bairros de Novo Hamburgo foram apreendidos ainda nesta quarta-feira, 26. A Fiorino e Fiat Uno, foram recolhidos pela Guarda Municipal e levadas para um depósito.

Diversas entidades pelo mundo, como o Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, afirmaram a necessidade da vacinação infantil, tendo em vista que segundo especialistas as crianças podem desenvolver casos graves de covid-19. Acarta dos pediatras no Brasil também ressaltou o risco.

"A carga da doença na população brasileira de crianças é relevante, incluindo até o momento milhares de hospitalizações e centenas de mortes pela covid-19 no grupo etário em questão, além de outras já demonstradas consequências da infecção em crianças, como a covid longa e a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), todas elas de potencial gravidade neste grupo etário".

Vale destacar que a cidade de Novo Hamburgo já vacinou cerca de 70% da sua população local com pelo menos duas doses dos imunizantes contra a covid-19.

