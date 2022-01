Infecções pela covid disparam; mortes também registram alta - Pixabay - Creative Commons

Infecções pela covid disparam; mortes também registram alta Pixabay - Creative Commons

Publicado 26/01/2022 19:34

O número de infectados pela covid-19 continua crescendo no país em razão da variante ômicron. Nesta quarta-feira, 26, o país registrou 224.567 novos casos da doença nas últimas 24h, elevando o total de confirmados para 24.535.884 desde o início da pandemia.



A média móvel, que calcula os registros dos últimos sete dias, continua subindo, e fechou o dia em 159.877. Ontem, o número foi de 157.060.

O número de vítimas da doença também está subindo. Desde ontem, foram contabilizadas 570 mortes. No total, 624.413 pessoas já perderam a vida para a covid-19 no Brasil. A média móvel dos óbitos, que ontem ficou em 332, terminou o dia em 365.



Segundo dados divulgados pelo Imperial College, a taxa de transmissão da covid-19 no Brasil está em 1,78 - ou seja, cada 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para 178.



Com o aumento na taxa de ocupação dos hospitais diante do aumento no número de infectados, São Paulo, que lidera as estatísticas, anunciou hoje que vai abrir 700 novos leitos de internação. Nas últimas 24h, o estado registrou 13.184 casos e 172 mortes.



Por problemas técnicos, o Ceará não reportou os dados. Na soma, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) considerou as estatísticas de segunda-feira, 24.