A rapper conhecida como MC Jessikinha faleceu neste sábado, vítima de complicações cardíacasReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2022 13:49

Rio - A rapper Jessica Tavares, mais conhecida como MC Jessikinha, faleceu neste sábado (29), aos 23 anos, em São Paulo. A artista era destaque em duelos de rimas e teve sua morte confirmada em nota divulgada no perfil de Instagram da "Batalha da Aldeia", evento tradicional de hip-hop que acontece em Barueri. De acordo com a publicação, a jovem teve complicações cardíacas, na última sexta-feira, e não resistiu.

"Descanse em paz, amiga. Muitos conheceram a Jessikinha pelas batalhas de rima, ela é uma relíquia do movimento, colava em inúmeras batalhas de São Paulo e bateu de frente com muitos monstros da cena, nunca se deixou levar por mau gosto das pessoas que não a compreendiam e sempre seguiu em frente apesar das dificuldades. Jessika Tavares é resistência e nunca será esquecida por toda sua luta e contribuição por todos esses anos no Hip Hop", diz a nota.

Segundo o perfil, o velório acontecerá neste domingo, às 16h, no cemiterio Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo.

O fundador da "Batalha da Aldeia", Bob 13, também prestou uma homenagem à artista em suas redes sociais: "Deus sabe de tudo. Você jamais será esquecida, irmãzinha. Obrigado por sempre confiar em mim. Hoje você está no céu com sua mãezinha que partiu há 2 meses… Poucas pessoas sabem o que você passou, mas muitas irão te respeitar e conhecer sua luta. Você é um ícone das batalhas de SP, figura emblemática, carismática, verdadeira e intensa", declarou o apresentador.

