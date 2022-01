Luigi foi morto em tentativa de assalto no Guarujá - Reprodução

Publicado 30/01/2022 18:55

Luigi Giacomazzi, morador de Jundiaí, no interior de São Paulo, foi morto com dois tiros ao tentar fugir de um assalto no Guarujá, litoral do estado, na noite de ontem, 29.

Segundo boletim de ocorrência, o turista de 26 anos estava em um carro com a esposa e um amigo quando foi fechado por um outro veículo na cor preta. Um homem desceu do carro e apontou a arma para o trio.

Assustado, Giacomazzi tentou dar ré para fugir do assaltante, que efetuou os disparos. O carro continuou andando mesmo com o motorista inconsciente e capotou. Os bandidos fugiram. As informações são do G1.

O jovem teve a morte atestada pelo SAMU ainda no local. A esposa, que pelo choque disse não se lembrar se tinha sido arremessada para fora do veículo ou saltado com ele em movimento, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Enseada para os primeiros cuidados, e depois encaminhada para um hospital da capital. O amigo do casal não se feriu.

"Você é e sempre vai ser o amor da minha vida, o homem, meu tudo. O meu bom humor matutino junto com o seu mau humor a noite e vice e versa, adorava me irritar, mas tbm amava me fazer feliz! É como nós brincávamos , vc nunca vai achar uma esposa/esposo melhor que eu! Pq somos feitos um pro outro, e em outras vidas quero ser sua de novo", escreveu Thamy Cerasuolo nas redes sociais. O casal tem uma filha de três anos.

O caso foi registrado como roubo qualificado na Delegacia Sede do Guarujá, e será investigado pela Delegacia de Homicídios de Santos.