Brasil: 134.175 casos e 330 mortes por covid-19 em 24h - Gerd Altmann - Pixabay - Creative Commons

Publicado 30/01/2022 19:02

O Brasil teve 134.175 novos casos de covid-19 neste domingo, 30. Segundo boletim divulgado no fim da tarde pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o país contabiliza 25.348.797 exames positivos para a doença desde o início da pandemia.



Nas últimas 24h, foram registradas 330 novas mortes, totalizando 626.854. O Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins não atualizaram os seus dados, portanto, foram consideradas as estatísticas reportadas ontem, 29.

A média móvel de casos fechou o dia em 186.363. A de óbitos ficou em 537, a maior desde outubro de 2021.



Aos fins de semana, os números tendem a ficar em patamares abaixo do considerado normal para a semana por causa do expediente no setor público. A tendência é que o balanço seja normalizado na terça-feira.