Presidente Jair Bolsonaro (PL)Alan Santos/PR

Publicado 31/01/2022 14:48 | Atualizado 31/01/2022 14:49

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (31), em entrevista à TV Record, que ainda vai esperar para a definição do nome do candidato à vice-presidente em sua campanha à reeleição. Segundo Bolsonaro, a definição caberá a ele, como combinado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e depende do andamento de propostas do Executivo no Congresso Nacional. O presidente citou especificamente a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permitirá a redução de impostos federais sobre combustíveis.

"Vamos esperar um pouco mais. Temos algumas coisas para passar no Parlamento ainda", afirmou Bolsonaro na entrevista, que foi concedida durante visita ao Porto do Açu, no litoral norte do Rio, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais do presidente.

Bolsonaro disse ainda que não haverá surpresas com o nome do candidato a vice-presidente. "Não será novidade para vocês, porque é do nosso meio", afirmou o presidente.

STF

Bolsonaro ainda respondeu sobre a decisão de não comparecer ao depoimento na Polícia Federal, na sexta-feira passada, dia 28. Segundo o presidente, a decisão seguiu orientação da Advocacia-Geral da União (AGU). "A decisão foi do advogado, é como um médico pra mim", afirmou Bolsonaro, acrescentando que a orientação foi esperar por uma decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).