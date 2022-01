Prefeitura de Macaé prossegue com o trabalho de monitoramento e atendimento de ocorrências ocasionadas pelas chuvas dos últimos dias - Divulgação

Publicado 31/01/2022 10:45

São Paulo - As chuvas que atingiram diversas regiões do Estado de São Paulo já deixaram 21 mortos e cerca de 660 famílias desabrigadas ou desalojadas. As informações são da Defesa Civil, que confirmou os números na manhã desta segunda-feira, 31, às 9h. Entre as vítimas, há um total de oito crianças. Além disso, há seis feridos e 11 desaparecidos.

De acordo com nota do governo, pelo menos oito municípios paulistas já registraram óbitos. São eles: Itapevi (1 óbito), Arujá (1), Francisco Morato (4), Embu das Artes (3), Franco da Rocha (5), Várzea Paulista (5), Jaú (1) e Ribeirão Preto (1).

Neste domingo, 30, o governador do Estado, João Doria (PSDB), sobrevoou as regiões atingidas pelas chuvas. Nas redes sociais, ele afirmou que estava liberando recursos para os municípios.

O governo detalhou a liberação imediata de R$ 15 milhões para um total de 10 cidades. O município de Arujá receberá R$ 1 milhão; Francisco Morato, R$ 2 milhões; Embu das Artes, R$ 1 milhão; e Franco da Rocha, R$ 5 milhões. Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaú, Capivari, Monte More e Rafard, no interior paulista, receberão R$ 1 milhão cada.

De acordo com o governo, os repasses poderão ser utilizados "para reparar problemas urbanos crônicos dos municípios, que causam transtornos como pontos de alagamento e deslizamentos de terra".

Além da liberação dos recursos, Doria determinou a criação de uma força-tarefa envolvendo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil para apoiar todas as prefeituras das cidades que sofreram com as chuvas.