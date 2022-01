Número de mortos após chuvas em SP sobe para 24 - Reprodução TV Globo

Publicado 31/01/2022 17:35 | Atualizado 31/01/2022 17:40

São Paulo - Chega a 24 o número de mortes causadas pelas chuvas dos últimos dias no estado de São Paulo. Em Franco da Rocha, na região metropolitana da capital, já são oito vítimas dos temporais.



Entre as pessoas que perderam a vida no estado, oito eram crianças. Segundo a Defesa Civil, há ainda 11 pessoas desaparecidas. Os estragos provocados pelas chuvas deixaram 660 famílias desabrigadas ou desalojadas. A Defesa Civil está fornecendo cestas básicas e kits de higiene aos atingidos.



As chuvas causaram alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos e interdições em rodovias por todo o estado.



Até agora os municípios que contabilizam mortos são:



Itapevi – 1 vítima



Arujá – 1 vítima



Francisco Morato – 4 vítimas



Embu das Artes – 3 vítimas



Franco da Rocha – 8 vítimas



Várzea Paulista – 5 vítimas



Jaú – 1 vítima



Ribeirão Preto – 1 vítima



Situação de emergência

As cidades de Francisco Morato, Caieiras, Franco da Rocha, Jaú, Embu das Artes e Capivari decretaram situação de emergência.



O governo estadual montou uma força-tarefa com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil para dar suporte aos municípios atingidos pelas chuvas. Também foram liberados R$ 15 milhões para cidades que sofreram danos causados pelos temporais.