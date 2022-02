Três jovens são presos por estuprar as irmãs de um deles - Polícia Civil / Reprodução

Três jovens são presos por estuprar as irmãs de um delesPolícia Civil / Reprodução

Publicado 31/01/2022 19:14 | Atualizado 31/01/2022 19:17

Um jovem e dois amigos são suspeitos de ter estuprado as três irmãs dele, de 7, 8 e 10 anos em Goianira, goiás. Ele e os dois dois amigos, que teriam participado do crime, foram detidos pela Polícia Militar (PM) no último sábado, 29. As informações são do portal G1.

Os agentes encontraram na residência as duas irmãs mais novas. A mais velha, de 10 anos, havia sido retirada pela avó após ficar ferida por conta da violência sexual.



A garota foi encontrada junto da parente em Itaberaí, a 70 km de Goianira. Ela foi resgatada e levada para a realização de um exame de corpo de delito.



Após a corporação ser acionada, uma equipe da PM foi até a residência das vítimas e localizou apenas as duas irmãs mais novas, de 7 e 8 anos. As crianças confirmaram à Polícia Militar (PM) que foram abusadas sexualmente pelo irmão e os amigos dele e que os abusos eram recorrentes, segundo a ocorrência.

A polícia não revelou as identidades dos suspeitos, que continuam detidos.