Publicado 31/01/2022 18:45 | Atualizado 31/01/2022 18:46

Nesta segunda-feira, 31, o Brasil registrou 77.947 novos casos de covid-19, e 284 mortes relacionadas à doença, segundo balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



Os números fecharam o dia bem abaixo do que vem sendo observado durante a semana. Isso acontece em razão do final de semana, quando grande parte das unidades de saúde não tem expediente. Amanhã, 1º, as estatísticas tendem a voltar ao normal.

Outro fator que contribuiu para a alteração foi o não envio de dados de dois dos estados mais afetados pela pandemia: nem São Paulo nem Paraná atualizaram os números. Quando isso acontece, o Conass considera o reporte do dia anterior, nesse caso, domingo.

O total de diagnósticos positivos registrados desde o início da pandemia saltou para 25.426.744, e a média móvel fechou o dia em 185.593. O total de óbitos já é de 627.138, com média móvel de 540, a maior desde setembro de 2021.



Em todo o mundo, já são 376.419.256 diagnósticos - 84.321.832 apenas nos últimos 28 dias; e 5.669.223 vítimas da doença, segundo a Universidade Johns Hopkins.