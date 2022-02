Praia do Ermitão, em Guarapari (ES) - Reprodução

Praia do Ermitão, em Guarapari (ES)Reprodução

Publicado 31/01/2022 20:25 | Atualizado 31/01/2022 20:27

Vitória - Um rapaz, de 20 anos, acordou ao lado da namorada ensanguentado, com a barriga aberta e parte de seus órgãos à mostra. O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo, mas só veio a público nesta segunda-feira (31).

De acordo com a polícia local, o casal teria passado a noite na areia, onde decidiram também usar drogas com substâncias alucinógenas, do tipo LSD. Uma das hipóteses investigadas é de que a jovem teria ferido o próprio namorado durante o efeito da substância, acreditando ser uma cirurgiã.

O rapaz chegou a ser socorrido pelo Samu e foi internado em um hospital de Vitória, para onde a mulher também foi encaminhada. Ele sobreviveu aos ferimentos.

O caso vem sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Em depoimento, o casal confirmou o uso de drogas. Entretanto, eles também afirmaram que não se lembram do que aconteceu.

Em comunicado, a polícia pediu para que se alguém tiver presenciado o caso, que entre em contato para passar informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.