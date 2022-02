Obra do Metrô de SP desmorona - Reprodução/Twitter

Obra do Metrô de SP desmoronaReprodução/Twitter

Publicado 01/02/2022 11:45 | Atualizado 01/02/2022 11:51

São Paulo - Um desmoronamento no Poço de Ventilação da Linha-6 Laranja do metrô de São Paulo foi identificado na manhã desta terça-feira, 1°. O acidente causou uma interdição em todas as faixas da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. Até o momento não foram divulgadas informações sobre feridos. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver um buraco ao lado do canteiro de obras do que será uma nova estação do Metrô da Linha 6-Laranja.

Tatuzão furou o túnel do metrô embaixo da marginal em São Paulo, porém o rio estourou o túnel pra quem for sentido Freguesia do Ó, marginal está com risco de afundar pic.twitter.com/i0Eg6Ye8Ob — MannoDuh (@mannoduh) February 1, 2022

Parte de uma das faixas da pista local da Marginal já cedeu e há risco de colapso das demais pistas da via. O desmoronamento ocorreu por volta das 9h, antes da Ponte do Piqueri, ao lado de um poço cavado por um equipamento que faz as escavações do metrô.



Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, as causas do acidente serão apuradas, assim como a extensão dos danos. Até o momento, não há informações de feridos.

Dados da CET já mostravam o efeito do bloqueio sobre os indicadores de lentidão no trânsito da cidade. Por volta das 10h, a lentidão atingiu a média superior do registro, com 5,9% das vias monitoradas. A Marginal sentido Ayrton Senna registrava engarrafamento estimado de 7 quilômetros, o que se reflete também em outras ruas e avenidas das imediações. Havia também lentidão no sentido contrário da Marginal Tietê.