Governador do Maranhão, Flávio Dino - Divulgação

Governador do Maranhão, Flávio DinoDivulgação

Publicado 01/02/2022 12:03

O governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) anunciou nesta terça-feira que vai compor a chapa com seu atual vice, Carlos Brandão, que é do PSDB. A decisão de Dino contraria a já reiterada manifestação de Lula em apoio ao senador Weverton (PDT), histórico aliado do PT no estado.

O desejo de líderes do PT é de apoiar o senador pedetista. Weverton esteve na linha de frente contra o impeachment da Dilma Rousseff e também denunciou ilegalidades da prisão do ex-presidente lula.