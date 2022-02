Procurador Geral da República, Augusto Aras - Divulgação

Publicado 02/02/2022 16:22 | Atualizado 02/02/2022 16:30

Rio - O procurador-geral da República, Augusto Aras, testou positivo para covid-19 pela segunda vez. Ele havia sido diagnosticado com a covid em setembro do ano passado, quando participou da cerimônia de posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O diagnóstico foi feito após exame de rotina e procurador ficará trabalhando de forma remota pelos próximos cinco dias.

De acordo com a assessoria da Procuradoria-Geral da República (PGR), Aras está assintomático e, por recomendação médica, ficará afastado do gabinete na Procuradoria-Geral da República ao longo desta semana.

Em decorrência do diagnóstico, ele não participará da sessão de reabertura do ano legislativo no Congresso Nacional marcada para esta quarta-feira, 2.