Brasil

Ministro do STF envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro após presidente não comparecer em depoimento na PF

Procuradoria tem 15 dias para se manifestar sobre a falta do depoimento do chefe do Executivo na investigação que apura o vazamento de dados sigilosos do TSE

Publicado 02/02/2022 16:35 | Atualizado há 1 hora