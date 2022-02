165.051.994 de brasileiros já tomaram ao menos uma dose - Internet

165.051.994 de brasileiros já tomaram ao menos uma doseInternet

Publicado 02/02/2022 17:01

Um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira, 2, apontou que mais de 21,5 milhões de brasileiros estão prontos para receber a segunda dose da vacina Covid-19, mas ainda não retornaram ao posto de vacinação para completar o esquema vacinal. Segundo os números, entre os estados que apresentam o maior número de pessoas nesta situação estão São Paulo, com 4,5 milhões; Minas Gerais, com 2,6 milhões; Paraná, com 1,5 milhão; e Rio de Janeiro, com 1,5 milhão.



A estatísticas mostram que Sudeste e Nordeste são as regiões que concentram o maior número de pessoas aptas a tomar a segunda dose do imunizante. Segundo as orientações do Ministério, para estar completamente vacinado contra a doença é necessário tomar as duas doses do imunizante da Pfizer, da Astrazeneca e da Coronavac, com exceção de quem tomou o imunizante da Janssen, que tem o esquema vacinal composto por apenas uma dose. Para todas essas vacinas, há ainda a recomendação de uma dose de reforço.



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou, ainda, a importância de tomar as duas doses e também reforçar a imunidade com a dose de reforço, especialmente num momento de alta nos casos devido à variante Ômicron.

“Muitos já completaram o esquema vacinal, mesmo assim precisamos avançar na segunda dose para todos que iniciaram o ciclo. Além disso, os que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o esquema vacinal. Países que estão fortemente vacinados, como o Brasil, têm mais possibilidades de passar pela variante Ômicron e outras variantes que por acaso surjam desse vírus que tem uma grande capacidade de gerar mutações”, afirmou.



Atualmente, das mais de 407 milhões de doses distribuídas para todas as unidades federativas, 165 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, 151,8 milhões tomaram as duas doses ou a dose única e 40,5 milhões a dose de reforço.