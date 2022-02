Na ação de resgate, os policiais usaram um martelo para quebrar o vidro do carro para retirar o bebê - Divulgação/Brigada Militar

Publicado 03/02/2022 19:31

Porto Alegre - Uma criança de 1 ano foi resgatada pela Brigada Militar na noite de quarta-feira após ficar presa dentro do carro da mãe no Centro de Montenegro, Região Metropolitana de Porto Alegre. Apesar do susto, a bebê passa bem. De acordo com o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Oberdan do Amaral Silva, a menina estava na cadeira adaptada para crianças em automóveis.

A mãe da menina revelou que, acidentalmente, deixou a chave na ignição ao descer do carro. Como as portas travaram automaticamente, ela pediu auxílio a vizinhos e não teve sucesso ao tentar contatar um chaveiro. Felizmente, a o incidente terminou com um final feliz.

Acionada, a Polícia Militar usou um martelo para quebrar o vidro. A criança ficou cerca de 30 minutos dentro do carro.