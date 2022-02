Jair Bolsonaro na abertura do ano no Congresso Nacional - Alan Santos

Publicado 03/02/2022 20:03 | Atualizado 03/02/2022 20:11

O presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou a possibilidade de um desgaste diplomático com os Estados Unidos por sua viagem à Rússia, marcada para o próximo dia 14. Moscou vive tensões com a Ucrânia e com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), entidade liderada pelos americanos.



"Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Faço bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se Joe Biden me convidar, irei aos EUA também com o maior prazer", declarou Bolsonaro em Porto Velho, antes de se encontrar com o presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo.



Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, diplomatas americanos entraram em contato com o Itamaraty para tentar demover Bolsonaro de visitar a Rússia na iminência de uma invasão à Ucrânia por parte do presidente russo, Vladimir Putin.

Motociata

A declaração foi feita ao chegar em Porto Velho para um encontro com o presidente do Peru, Pedro Castillo. Ele chegou por volta das 11h30 à rua do Palácio do Rio Madeira, em Porto Velho, local no qual teve um encontro marcado o esquerdista peruano. No entanto, o presidente deixou o local para fazer uma motociata com apoiadores, após uma rápida conversa com simpatizantes presentes ao redor da sede do governo de Rondônia.