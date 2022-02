Eduardo Bolsonaro voltou a polemizar nas redes sociais, dessa vez, com comentários preconceituosos contra mulheres - Reprodução

Eduardo Bolsonaro voltou a polemizar nas redes sociais, dessa vez, com comentários preconceituosos contra mulheresReprodução

Publicado 04/02/2022 18:13

São Paulo - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) é protagonista de mais uma polêmica de cunho misógino e preconceituoso. Em vídeo publicado no Twitter, o parlamentar associou à contratação de mulheres o acidente que deixou uma cratera na obra da linha 6 do metrô, na Marginal Tietê. A concessionária responsável pelo projeto repudiou a postagem.

"Procuro sempre contratar mulheres”, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, sexo, etnia e etc", postou Eduardo Bolsonaro na redes social.

O comentário repercutiu negativamente na internet. De imediato, a Acciona, empresa que integra a concessionária que faz as obras da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, divulgou uma nota de repúdio ao comentário do filho do presidente Jair Bolsonaro.



"A ACCIONA tem programas especiais de estímulo à contratação de mulheres, inclusive na área de construção, e se orgulha dos seus profissionais. A empresa estuda as medidas judiciais cabíveis ao caso."



O Instituto de Engenharia também divulgou nota de repúdio ao vídeo "que desmoraliza colaboradoras de empresa que atua nas obras da Linha-6 Laranja do Metrô" e o classificou como um "desserviço à sociedade":



"O Instituto de Engenharia, entidade que há 105 anos congrega o bom exercício da profissão pelo Brasil, manifesta o total repúdio sobre o vídeo que desmoraliza mulheres que trabalham na Acciona, empresa responsável pela obra da Linha 6 do Metrô.





É inadmissível que esse tipo de mensagem seja compartilhada por qualquer pessoa. É um desserviço à sociedade, à evolução e um verdadeiro DESRESPEITO e DISCRIMINAÇÃO às profissionais envolvidas, quer engenheiras ou não.



O Instituto de Engenharia, por meio de seu Comitê para Valorização das Mulheres na Engenharia e Tecnologia, pede por respeito. Esse é o ingrediente essencial na construção de um futuro melhor em qualquer esfera da sociedade."

A cratera foi aberta após o rompimento de uma tubulação de esgoto na obra da linha 6 do metrô, a chamada Linha Laranja. O acidente aconteceu entre as pontes da Freguesia do Ó e do Piqueri. O buraco coberto ainda com quatro mil m³ de concreto, o equivalente a 650 caminhões betoneira.