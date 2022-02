Defesa Civil alerta para fortes chuvas no Sudeste - Divulgação

Defesa Civil alerta para fortes chuvas no SudesteDivulgação

Publicado 04/02/2022 18:22 | Atualizado 04/02/2022 18:27

Rio - A Defesa Civil Nacional alertou, nesta sexta-feira (4), para a possibilidade de fortes chuvas nos quatro estados da Região Sudeste nos próximos dias. Foram emitidos avisos meteorológicos de perigo (laranja) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com o Inmet, o volume de chuvas previsto é acima de 100 milímetros por dia. Diante do cenário, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) vai monitorar a evolução dos avisos em tempo real e as regiões que devem ser afetadas já foram notificadas da situação. Os temporais podem ser acompanhados de ocorrências de alagamentos, inundações e enxurradas e de deslizamentos de terra em áreas de encosta. Isso também é reflexo dos altos acúmulos de chuva que vêm caindo sobre essas áreas ao longo das últimas semanas.

“É importante que a população fique atenta e acompanhe a difusão de outras informações nas redes sociais e pelos alertas enviados por SMS. É importante, também, procurar orientações nas defesas civis municipais e estaduais, que precisam ter um planejamento para as ocorrências de chuvas fortes. O ideal é mapear as localidades com maior risco e, se necessário, fazer evacuação preventiva”, afirmou o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun.

Segundo o Inmet, haverá atuação do fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) — quando uma faixa de nuvens fica praticamente estacionada — provocando grande quantidade de chuvas contínuas, na mesma área, por, pelo menos, quatro dias. Desta vez, a ZCAS ficará sobre o estado de Minas Gerais e também terá reflexos em partes do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Os locais com maior potencial de serem afetados em território mineiro são a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Norte de Minas e Noroeste de Minas.

Já no estado de São Paulo, as áreas de atenção englobam a Região Macrometropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba e as localidades em torno de Presidente Prudente, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Assis e Bauru.

No estado do Rio de Janeiro, devem ficar atentos os moradores da Região Metropolitana da capital, além de quem vive no Noroeste, Centro, Sul e Norte Fluminenses. Já no Espírito Santo, as áreas de atenção são as Central, Sul e Noroeste.

Também devem ficar atentos os moradores das regiões Noroeste, Oeste, Norte-Central e Centro-Ocidental do Paraná; do Leste, Sudoeste e Centro-Norte de Mato Grosso do Sul; e do Sul e Leste de Goiás.

Cuidados

A Defesa Civil Nacional alerta para a tomada de alguns cuidados que podem ajudar a reduzir danos materiais e preservar vidas em caso de ocorrências graves relacionadas às chuvas intensas.

Uma delas é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Caso haja uma situação de grande perigo confirmada na sua região, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre.

Além disso, em ocasiões de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores por conta do risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Para mais informações, procure a Defesa Civil local por meio do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.