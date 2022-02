SP estuda 4ª dose da vacina para a população do estado - Divulgação

Publicado 06/02/2022 11:14

O governo de São Paulo informou que avalia aplicar uma quarta dose do imunizante contra a covid-19 em toda a população do estado. A aplicação foi autorizada pelo Ministério da Saúde em dezembro do ano passado, mas apenas para as pessoas imunossuprimidas, ou seja, indivíduos que tenham imunodeficiência primária grave, estejam em quimioterapia para câncer, transplantados que fazem uso de drogas imunossupressoras ou pacientes com HIV/Aids.



"Estamos avaliando a quarta dose para a população [geral]. Mas antes, precisamos terminar a terceira dose de todos os elegíveis", afirmou a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, durante entrevista coletiva nesse sábado.

De acordo com ela, o estado abriga cerca de 10 milhões de pessoas que podem tomar a terceira dose, mas ainda não apareceram para receber o reforço. Além desse número, outras 2,2 milhões ainda não tomaram nem mesmo a segunda dose.



"Aguardamos também o Ministério da Saúde. Mas quero só frisar que no Plano Estadual de Imunização nós, muitas vezes, vamos além do Ministério da Saúde. Então, trabalhamos para que a população receba a vacina em tempo oportuno", acrescentou.

Na ocasião, o governador João Doria (PSDB) disse que o objetivo do estado é "seguir vacinando até que todos os brasileiros de São Paulo estejam vacinados", sem interrupção na imunização.



"Não faltam vacinas. São Paulo, independentemente do fornecimento do Ministério da Saúde, fez um estoque de vacinas para atender à população, em especial a vacina do Butantan, a Coronavac, e o processo vai continuar", afirmou Doria.

Neste sábao, São Paulo promoveu o Dia C para estimular a vacinação infantil contra a covid-19. A ação, que ocorreu em todos os 645 municípios do estado, é voltada para crianças com idade de 5 a 11 anos.



Mais de 420 mil doses da vacina foram aplicadas com o evento, ultrapassando as 95 milhões de doses no total. Doria participou da abertura do evento no início da manhã no Centro de Saúde de Pinheiros, na capital paulista.