Menina morre após ser esfaqueada em ataque em Ceilândia reprodução

Publicado 06/02/2022 15:42

Uma menina de 8 anos morreu, neste domingo, 6, após ser esfaqueada por homem que invadiu a casa da ex-companheira, em Samambaia Norte, no Distrito Federal, e golpeou quatro mulheres e a criança, na noite do último sábado, 5. O criminoso foi preso pela Polícia Militar (PM).

A menina, identificada como Izadora de Sousa do Nascimento, foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com perfurações no abdome e suspeita de hemorragia interna. Izadora chegou à unidade de saúde em estado de choque e foi levada imediatamente ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, o Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas e as encaminhou para o mesmo hospital que a criança foi levada. Uma das hipóteses levantadas pelas autoridades é que o homem, identificado como Adenilson Santos Costa, teria cometido o crime após uma crise de ciúmes.

O homem foi preso a poucos metros do local do crime. A faca usada para agredir as mulheres foi encontrada ao lado de uma das vítimas.