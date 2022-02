Brasileiros aprovados no Global Entry terão a entrada facilitada nos Estados Unidos, sem precisar encarar longas filas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 07/02/2022 13:52

Brasília - Em uma nota conjunta do Itamaraty e da Casa Civil, o governo brasileiro anunciou, nesta segunda-feira, a entrada do país no programa Global Entry, que facilita o acesso aos Estados Unidos. Em resumo, o acordo permite a liberação mais rápida de cidadãos brasileiros em solo norte-americano. Contudo, a exigência de vistos continua valendo.

O 'upgrade' promete acabar com a necessidade de enfrentar longas filas de espera, desde que os candidatos sejam aprovados no programa, que facilitará o trânsito de visitantes frequentes considerados 'confiáveis', caso de executivos, por exemplo.

Os interessados já podem fazer sua inscrição pela plataforma do programa, acessível em https://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry/how-apply . O Global Entry é um programa do governo americano, administrado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos.

"Para participar, os viajantes interessados devem ser aprovados pela CBP, após pagarem taxa de inscrição e cumprirem o processo de registro e avaliação prévia. Uma vez aprovados, poderão fazer o trâmite de ingresso nos EUA em aeroportos selecionados de maneira desburocratizada, por meio de quiosques automáticos.



O trâmite simplificado para viajantes brasileiros nos EUA estimulará contatos empresariais, interação cooperativa e turismo, fortalecendo as relações entre os dois países.



A implementação do GE para cidadãos brasileiros foi coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e contou com o envolvimento dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Economia, assim como da Secretaria da Receita Federal e da Polícia Federal", diz trecho da nota conjunta divulgada pelo governo brasileiro.