Brasil registra 361 óbitos nas últimas 24h - Daniel Castelo Branco

Publicado 06/02/2022 18:57 | Atualizado 06/02/2022 22:09

O Brasil registrou 391 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste domingo, 6. No período, foram 59.737 casos positivos da doença.



Desde o início da pandemia, o país já soma 26.533.010 infecções pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e 632.193 óbitos por Covid-19. O estado de Goiás não registrou dados neste domingo por problemas no sistema.

Contabilizando as novas informações, a média móvel de óbitos dos últimos sete dias está em 763, enquanto a média móvel de casos está em 169.173.

O estado brasileiro que mais perdeu vidas para a Covid-19 foi São Paulo (159.589), seguido de Rio de Janeiro (70.232) e Minas Gerais (57.868). Já os estados com menor número de mortes pela doença são Roraima (2.105), Amapá (2.057) e Acre (1.897).