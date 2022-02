Lázara - Reprodução

Publicado 06/02/2022

Durante a madrugada do último sábado, 5, um homem de 56 anos, que não teve a identidade revelada, matou a esposa, de 53 anos a facadas e após o crime, confessou o assassinato, por mensagens no Whatsapp, para o filho de 35 anos. O caso aconteceu em uma fazenda em Anapólis, no estado de Goiás. As informações são do portal Metrópoles.



O suspeito, que esfaqueou a companheira com quem estava há quase 40 anos, alegou que vinha sendo humilhado no relacionamento, e em meio a uma discussão, na qual ela teria dito que o trocaria por um homem mais jovem, ele desferiu diversos golpes de faca contra a esposa, que foi identificada como Lazara Cristina Batista Sousa, de 53 anos.



Após cometer o assassinato, o marido enviou uma mensagem pelo WhatsApp para o filho, de 35 anos. Após ouvir a mensagem, o filho do casal foi para a casa dos pais, onde já encontrou a mãe morta. Em seguida ele acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou a morte da mulher.

A polícia apreendeu a faca usada no crime, e o suspeito foi preso em flagrante. Ele deve responder por feminicídio e por posse irregular de arma de fogo.