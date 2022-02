Brasil está entre os países que registraram o maior número de mortes por Covid-19 na última semana, segundo a OMS - AFP

Brasil está entre os países que registraram o maior número de mortes por Covid-19 na última semana, segundo a OMSAFP

Publicado 07/02/2022 19:55

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 7, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil aparece como terceiro país a registrar mais mortes por Covid-19 na última semana.



Superando todos os países europeus, o país está abaixo apenas dos Estados Unidos e Índia, ambos com uma população maior que a brasileira. Segundo a OMS, nos últimos sete dias foram registadas 16,4 mil mortes nos Estados Unidos, 7,8 mil mortes na Índia e 5,2 mil mortes no Brasil.



Em relação ao total registrado desde o início da pandemia, o Brasil está na segunda posição, com 631.802 óbitos. Os Estados Unidos permanecem em primeiro, com 893.870.

Com o aumento de novas infecções devido ao anvanço da variante Ômicron, o Brasil aparece em quarto lugar em número de novos casos, somando 1,25 milhão. O primeiro lugar é ocupado pelos EUA, com 2 milhões, seguido pela França, com 1,6 milhão, e Alemanha, com 1,3 milhão.



A OMS já alertou para que os países continuem agindo com cautela em relação à variante Ômicron e alertou que os mais vulneráveis são aqueles onde o sistema de saúde é frágil ou a taxa de vacinação não atingiu níveis elevados.