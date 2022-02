Chuvas provoca estragos em São Paulo - AFP

Publicado 07/02/2022 20:06 | Atualizado 07/02/2022 20:09

São Paulo - A prefeitura de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, estima que 1.148 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas que atingiram a cidade na semana passada. A nova estimativa foi divulgada hoje (7).



Segundo a prefeitura, 47 pessoas estão hoje ocupando os abrigos disponibilizados pela administração municipal.



Até este momento, a Defesa Civil municipal vistoriou 1.193 imóveis e interditou 328 deles. Outros 88 tiveram interdições parciais.



Além dos desalojados, as chuvas na cidade deixaram 18 mortos. O último corpo foi encontrado na noite da última sexta-feira (4).



De acordo com a prefeitura, 203 famílias já receberam atendimento e estão aptas a receber o auxílio moradia emergencial, no valor de R$ 608,94, que serão pagos nos próximos seis meses. Depois desse período, há possibilidade de que o auxílio seja renovado por mais seis meses.



Estado

A Defesa Civil Estadual informou que 34 pessoas morreram em razão das chuvas que atingem diversas regiões do estado de São Paulo desde o dia 28 de janeiro. Os transtornos provocados pelo mau tempo também deixaram cerca de 5.770 famílias desabrigadas ou desalojadas. Entre as vítimas estão oito crianças. Além disso, há 14 feridos.



E a previsão do órgão é de que chuvas fortes possam continuar atingindo diversas regiões do estado entre hoje e amanhã, inclusive na região metropolitana de São Paulo, onde está localizada a cidade de Franco da Rocha.