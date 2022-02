Nova remessa irá se unir com as mais de 177 milhões de doses da vacina enviadas para a campanha de imunização - JFCFilms - Pixabay - Creative Commons

Publicado 08/02/2022 12:33 | Atualizado 08/02/2022 12:37

O Brasil recebeu o reforço de 1,1 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, destinadas para a vacinação do público adulto, na manhã desta terça-feira, 8. Desembarcadas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a nova remessa irá se unir com as mais de 190 milhões de doses da farmacêutica já enviadas pelo Ministério da Saúde.

As vacinas chegam no mesmo dia em que o Brasil ultrapassa a marca de 86% dos maiores de 12 anos que integram o público-alvo com as duas doses ou dose única do braço. "Esta é a terceira encomenda de doses adultas fornecida pela farmacêutica nos últimos três dias, totalizando mais de 3,6 milhões de doses desse tipo entregues no período", informou a pasta.

Vacinação



Mais de 431 milhões de doses já foram distribuídas às unidades da Federação desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. No total, o Brasil aplicou 367,2 milhões de doses. A dose de reforço também já chegou para 42,5 milhões de pessoas. A imunização complementar deve ser feita 4 meses depois da segunda dose ou da dose única.