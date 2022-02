Neymar - Foto: Divulgação/AFP

NeymarFoto: Divulgação/AFP

Publicado 10/02/2022 12:23 | Atualizado 10/02/2022 14:27

São Paulo - A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu, na terça-feira, 8, um homem, de 20 anos, responsável pelo desvio de R$ 200 mil de contas bancárias do jogador de futebol Neymar, que atua como atacante da seleção brasileira e no clube Paris Saint-Germain. A detenção ocorreu na Zona Leste da capital.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso após realizar furtos em diferentes contas de pessoas famosos, incluindo Neymar. No caso do jogador de futebol, o valor já foi ressarcido pelo banco, que não teve o nome divulgado.



Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes da 5ª Delegacia de Investigações sobre furtos e roubos a banco, os quais realizavam apurações sobre o delito há cerca de dois meses.



De acordo com as investigações, o autor – auxiliar administrativo – foi contratado por uma empresa terceirizada para prestar serviço a clientes de uma instituição financeira e, de posse de senhas, passou a desviar dinheiro de clientes do banco, inclusive do jogador de futebol.

O delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC/SP), comentou durante o "Brasil Urgente", da TV Bandeirantes, sobre o caso. "O caso do Neymar tem uma peculiaridade, porque quem fez o desvio foi um funcionário do próprio banco, um funcionário de uma empresa terceirizada do banco. Eles tinham acesso a senhas que podiam fazer algumas movimentações bancárias".

Lopes continuou e disse: "O que este rapaz preso fez? Pegou a senha do seu companheiro de sala e começou a fazer pequenos furtos de dinheiro da conta de pessoas famosas e com um poder aquisitivo alto. E essas pessoas não perceberam. Ele fez uma de R$ 10 mil, depois outra R$ 10 mil, depois R$ 20 mil, depois R$ 50 mil... e aí totalizou R$ 200 mil".

Segundo o delegado, a conta que teve o dinheiro retirado é, provavelmente, movimentada pelo pai de Neymar. As investigações prosseguem visando a identificar outros envolvidos nos golpes.