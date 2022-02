‘Trafigata’ deixa tornozeleira sem bateria e é presa dias após sofrer atentado - Reprodução

Publicado 10/02/2022 20:21

Curitiba - Camila de Andrade Pires Marodim, 27 anos, conhecida como "trafigata", foi detida nesta quinta-feira (10), após violar o uso da tornozeleira eletrônica. Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), a acusada violou quinze vezes o monitoramento eletrônico, sendo seis por causa do perímetro e nove porque o equipamento ficou sem bateria.

Para o promotor Alfredo Andreazza Dal Lago, que pediu a prisão de Camila, "as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram adequadas e proporcionais à periculosidade da acusada."

Camila cumpria prisão domiciliar desde dezembro após responder por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A prisão ocorre dez dias após ela sofrer um atentado próximo a sua casa. Na ocasião, a acusada foi alvo de 20 tiros, mas escapou sem ferimentos.

Ainda de acordo com o MP, Camila é chefe de uma organização criminosa com mais de 30 pessoas. Ela havia sido detida em novembro do ano passado, em uma operação da Polícia Militar que terminou com a morte de uma pessoa e a prisão de outras 15.