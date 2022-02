Crianças aparecem nuas durante evento - Facebook / Reprodução

Crianças aparecem nuas durante eventoFacebook / Reprodução

Publicado 10/02/2022 18:57 | Atualizado 10/02/2022 19:02

A Delegacia Regional de Canindé, no interior do Ceará, investiga crime de maus tratos à animais e a participação de crianças, que estavam correndo nuas, em uma arena de rodeio. As imagens gravadas no último domingo, 6, mostram um grupo de pessoas correndo atrás de um boi e de um jumento para derrubá-los no chão, em outro momento da gravação, crianças aparecem tirando as roupas durante uma brincadeira. As informações são do portal G1.

Todo material está sendo analisado pela Delegacia Regional de Canindé. O organizador do rodeio, Alexandre Freitas Martins, prestou depoimento nesta quinta-feira, 10. O caso ocorreu na cidade de Baturité, no interior do Ceará.

No vídeo, divulgado no Facebook, é possível ver algumas pessoas correndo atrás de um boi e, na sequência, de um jumento. Os animais, assustados, tentam se esquivar, mas ambos são derrubados.

O organizador do rodeio, Alexandre Freitas Martins, prestou depoimento nesta quinta-feira, 10, e confirmou que o vídeo é do evento organizado por ele, mas negou que haja maus tratos. Segundo ele, os animais são treinados para interagir com o público durante os "shows".

“Os animais são todos treinados, próprios para isso, têm alimentação no horário certo, têm medicamento, tudo é com exame, tenho toda a documentação dos animais, tenho tudo, mas estão olhando só um lado da moeda. […] Não é maus-tratos correr atrás e derrubar, se fosse assim vaquejada era maus-tratos. Os animais são treinados. O boi é um garrote treinado para isso, tem a quantidade certa de pessoas para participar e mesmo assim não derrubaram, porque ele é treinado para isso”, disse Alexandre.



Após ter acesso às imagens, a polícia iniciou uma investigação sobre o caso.



“Instauramos o procedimento investigativo, oficiamos os órgãos de controle para ver as licenças, o pessoal da Adagri (Agência de Defesa Agropecuária do Ceará) foi ver os animais, para constatar se houve algum tipo de maus-tratos. Ele já apresentou algumas licenças que estão ok, mas a investigação continua”, disse o delegado Jailton Rodrigues.