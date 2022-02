TSE abre perfil no Kwai e renova parceria com redes sociais - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 10/02/2022 17:00 | Atualizado 10/02/2022 17:17

Brasília - Na abertura da sessão desta quinta-feira (10), o presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, comunicou a inauguração oficial do perfil do Tribunal no Kwai. O ministro informou que a página já é um sucesso, pois começou com mais de 300 mil seguidores na rede social. O Kwai é uma plataforma digital de criação e compartilhamento de vídeos curtos, muito usada no Brasil.



“O nosso perfil foi criado para levar conteúdo de qualidade e de confiança para as nossas eleitoras e Agência Brasil eleitores. Onde estão as eleitoras e os eleitores brasileiros também está a Justiça Eleitoral. A comunicação da Justiça Eleitoral não deixará de medir esforços para que todas e todos estejam sempre bem informados sobre as eleições, a segurança do processo eleitoral e sobre os afazeres da Justiça Eleitoral brasileira. Informação plena e com qualidade”, disse o ministro Fachin.



Parcerias com plataformas digitais



O ministro aproveitou para, em nome do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, anunciar que na próxima terça-feira (15), às 11h, o TSE vai assinar a parceria com o Kwai e renovar as parcerias com as plataformas digitais Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram e YouTube.



“Nosso objetivo é desenvolver ações para coibir e também neutralizar a disseminação de notícias falsas nas redes sociais durante as eleições deste ano. Paz e segurança nas eleições de 2022. Por isso, juntos, mais uma vez, vamos realizar, como sempre temos feito, eleições limpas, livres e seguras”, afirmou Fachin.