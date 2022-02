Claudiomar da Silva Mata - Reprodução / TV Anhanguera

Publicado 11/02/2022 21:13

Um homem foi morto ao tentar socorrer feridos em um acidente envolvendo duas motocicletas, em Caldas Novas, no sul de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o empresário Claudiomar da Silva Mata morreu com um tiro na cabeça enquanto prestava socorro à mãe do suspeito de ser o atirador.

O crime ocorreu, nesta quinta-feira, 10, no Setor Parque Real, no Sul de Goiás. De acordo com a PM, o tiro foi disparado pelo filho de uma mulher envolvida no acidente. Ele teria ido até o local e começado a discutir com o outro motociclista, e em seguida foi para casa, pegou uma arma e voltou para o local do acidente atirando. Um dos disparos atingiu a cabeça de Claudiomar enquanto ele tentava ajudar a mãe do suspeito.

A vítima chegou a ser socorrida em em estado grave e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu.

A PM afirmou que o suspeito foi identificado, mas que ainda não havia sido localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.