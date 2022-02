Atirador correu e deu vários tiros no meio da torcida do Palmeiras - Reprodução/Band/Brasil Urgente

Atirador correu e deu vários tiros no meio da torcida do PalmeirasReprodução/Band/Brasil Urgente

Publicado 12/02/2022 17:43 | Atualizado 12/02/2022 17:52

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida na região do tórax e encaminhada ao Hospital das Clínicas. Ainda segundo a corporação, seu estado de saúde é considerado grave.

O responsável pelo disparo foi preso e o caso será registrado no 91º DP, também na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre o que provocou a confusão.

Veja momentos da confusão:

Após a derrota do #Palmeiras no #MundialdeClubes, a Polícia Militar usa bombas de gás para conter confusão no entorno do #AllianzParque, em #SãoPaulo. pic.twitter.com/oX2Z2ieqjz — Na Linha (@oficialnalinha) February 12, 2022

Por conta dos disparos, uma confusão generalizada acabou se formando e a polícia teve de intervir com bombas de gás e com a cavalaria. As cenas do confronto viralizaram nas redes sociais.

Muitos internautas relataram que há outros feridos na confusão e que apesar da revista para entrar na rua, a situação acabou com troca de tiros.