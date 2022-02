Havertz cobra o pênalti e faz o gol do título do Mundial de Clubes do Chelsea sobre o Palmeiras - AFP

Publicado 12/02/2022 16:13

Não foi desta vez que o Palmeiras conseguiu o tão sonhado título do Mundial de Clubes. Assim como na final de 1999 (Manchester United) - em 2020 caiu na semifinal - , o Verdão parou num clube inglês, desta vez o Chelsea. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar (Lukaku e Raphael Veiga), Havertz marcou de pênalti no fim do segundo tempo de prorrogação, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Foi o primeiro título mundial dos Blues, que perderam em 2012 para o Corinthians.

Nos primeiros cinco minutos, o Palmeiras equilibrou as ações, mas logo depois o Chelsea dominou a posse de bola e passou a rondar a bem fechada área palmeirense, sem conseguir entrar nela. Os brasileiros apostaram nos contra-ataques, mas sem encaixá-los. Quando dois entraram, Dudu finalizou mal: Aos 23, em jogada individual, e aos 26, em tabela com Zé Rafael.

Mesmo quando teve raro espaço, o Chelsea não levou perigo em chutes de longa distância, enquanto o Palmeiras seguiu desperdiçando os contra-ataques com escolhas erradas. Até que os ingleses, enfim assustaram, em uma bomba de Thiago Silva que Weverton espalmou. Antes do intervalo, houve pequena pressão, com dois escanteios, mas sem sustos.



Após o intervalo, o Palmeiras não conseguiu manter a mesma disposição tática da primeira etapa e deu mais espaços. E acabou punido aos 9, quando Hudson-Odoi recebeu sozinho pela esquerda e cruzou. Lukaku, que até então não conseguia jogar, ganhou a primeira sobre Luan e, de cabeça na pequena área, abriu o placar.



Por uns minutos o Palmeiras sentiu o gol, mas depois se recuperou e conseguiu empatar aos 18, graças a um pênalti infantil de Thiago Silva, que levantou o braço numa disputa com Gustavo Gómez, lembrando o que fez na eliminação do Brasil para o Paraguai, na Copa América de 2015. Raphael Veiga cobrou e empatou.

Foi o primeiro gol de uma equipe sul-americana na final do Mundial de Clubes desde 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea (foram quatro jogos no período). Após o empate, o Chelsea até levou perigo com Harvetz e Pulisic, chutando perto da trave, mas o jogo ficou mais equilibrado, com o Palmeiras melhor fisicamente. Mas o jogo ficou no 1 a 1.

Na prorrogação, o Palmeiras recuou demais, apostando novamente nos contra-ataques contra um time cansado. Mas assim como nos 90 minutos, não conseguiu, só que desta vez acabou dominado após as mudanças de Thomas Tuchel no clube inglês.

No segundo tempo, o Chelsea pressionou com bolas na área, até que conseguiu um pênalti em um chute que a bola bateu na mão de Luan. Havertz cobrou e fez o gol do título mundial, aos 11 minutos. O zagueiro palmeirense ainda seria expulso no último minuto de jogo.