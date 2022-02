Vinicius Jr ganhou uma camisa em homenagem aos 150 jogos pelo Real Madrid - Divulgação/Real Madrid

Vinicius Jr ganhou uma camisa em homenagem aos 150 jogos pelo Real MadridDivulgação/Real Madrid

Publicado 12/02/2022 16:37

O dia foi especial para Vinicius Jr, que completou 150 jogos com a camisa do Real Madrid. Entretanto, a comemoração não foi completa, já que sua equipe empatou em 0 a 0 com o Villarreal e viu sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol diminuir.



Com o tropeço em casa, o Real Madrid chegou a 54 pontos e está a quatro do Sevilla, segundo colocado. Já o Villarreal está em quinto, com 36. A partida também teve como novidade Marcelo voltando a ser titular com o técnico Carlo Ancelotti.



Já Vinicius Jr tornou-se o terceiro jogador mais novo a chegar à marca de 150 jogos pelo Real Madrid, com 21 anos e 7 meses. O brasileiro perde apenas para os ídolos merengues Casillas (21 anos e 5 meses) e Raúl (20 anos e 6 meses).



O Real Madrid volta a campo nesta terça-feira, quando enfrenta o PSG pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.