Publicado 12/02/2022 14:46

Rio - O técnico Lisca recusou o convite para assumir o Juventude nesta temporada. Após a demissão do Jair Ventura, que não conquistou nenhuma vitória desde o início do Campeonato Gaúcho, o Jaconero entrou em contato com o ex-treinador do Vasco. A informação é do "RDC TV".

A lista de técnicos do Juventude tinha cinco profissionais, e um deles era o Lisca. No entanto, após recusar o convite e demonstrar que não gostaria de assumir a equipe neste momento, o clube gaúcho seguiu em busca de um novo treinador.

Desde que deixou o Vasco em setembro de 2021, o técnico Lisca está livre no mercado. Ao todo, foram 12 partidas, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas.