Maurício Souza foi demitido do Flamengo em janeiro - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 12/02/2022 12:41

Com o afastamento de Bruno Lazaroni, de 41 anos, para fazer tratamento médico, o Athletico-PR, que não especificou o problema, acertou com Mauricio Souza, o Mauricinho, ex-Flamengo, para ser auxiliar. Ele fará parte da comissão técnica fixa do clube, ao lado de Lucho González, e trabalhará com Alberto Valentim, o treinador.

Mauricinho era auxiliar da comissão técnica fixa do Flamengo desde o ano passado e, pelo planejamento, iria comandar a equipe de jovens no início do Campeonato Carioca. Entretanto, acabou demitido durante a preparação e foi substituído pelo técnico do sub-20, Fabio Matias.



Sem nunca cair nas graças da torcida, Mauricinho era técnico das categorias de base antes de ir para os profissionais, comandando o Flamengo no início do Carioca de 2020 e durante a transição de técnicos ao longo das duas últimas temporadas.