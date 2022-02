Leandro Castan e Rafael Navarro são exemplos de jogadores no último Vasco x Botafogo que deixaram os clubes - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2022 12:08

Três meses depois do último confronto, pela Série B, Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar neste domingo, às 20h no Castelão, em São Luís do Maranhão. Apesar de aquele clássico com vitória do Glorioso por 4 a 0 em São Januário ter praticamente sacramentado o futuro dos dois rivais, o reencontro pelo Campeonato Carioca colocará frente a frente duas equipes em forte reformulação.

Depois da goleada sofrida para o rival, o Vasco praticamente deu adeus à luta para voltar à Série A e deu início a uma grande reformulação no elenco, sob forte pressão da torcida, e do clube, que pensa em se transformar em SAF, assim como o rival. O resultado da mudança drástica ainda será testado, mas o início de 2022 é animador com Zé Ricardo no comando mesmo com 15 contratações e 21 saídas em relação à temporada passada.

Mesmo ainda em busca de um padrão visando à Série B, o Vasco é o único invicto do Campeonato Carioca e tenta mantê-la, assim como a liderança, no clássico deste domingo. Além disso, será o primeiro grande teste dessa equipe reformulada.



Do outro lado, o Botafogo saiu ainda mais fortalecido daquele 4 a 0, ao assumir a liderança da Série B para embalar rumo ao título. Com o retorno à Série A, o Glorioso ainda conseguiu um investidor para pagar R$ 400 milhões pelos próximos anos para assumir o futebol do clube.



Atualmente no processo de transição para que John Textor assuma a SAF, o Botafogo contratou pouco e vive uma mudança de filosofia drástica. Ou seja, assim como o rival, está em reformulação. Ainda com um time fragilizado (foram cinco contratações e 11 saídas), o Glorioso demitiu o técnico Enderson Moreira e faz mudanças importantes na estrutura. O clássico será um bom termômetro para ver o quanto isso afetou o time, que será comandado interinamente pelo auxiliar Lucio Flavio.