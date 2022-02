Silvio Luiz criticou a escolha do narrador Ulisses Costa para a final do Mundial de Clubes - Reprodução

Publicado 12/02/2022 15:22

Rio - A transmissão da grande final do Mundial de Clubes da FIFA, na tarde deste sábado (12), fez com que a Band, detentora dos direitos de imagem da competição no Brasil, alcançasse grandes índices de audiência.

Para este duelo, a emissora optou por definir uma equipe de transmissão que tivesse afinidade com o Palmeiras. Com isso, Ulisses Costa, Edmundo e Velloso foram os escolhidos para estar na transmissão do confronto. No entanto, a narração de Ulisses Costa não agradou o público que assistia a partida.

O profissional, por diversas vezes, errou a pronúncia de nomes de diversos atletas do Chelsea, como Mason Mount, Hudson-Odoi e Kai Havertz, fazendo com que os espectadores não perdoassem nas rede sociais.

Ulisses já chamou o cara de Hudson DOI e agora de Hudson ODI



Hudson Odoi, que é o correto, ele ainda não tentou — Jimo qualidade comprovada (@johnkie) February 12, 2022

grande time do chelsea: cristocem, kai hertz, mason mao, rudigui — Matheus dos Anjos (@anjosmat) February 12, 2022

Além disso, Silvio Luiz, narrador que está atualmente na Record, reprovou a escolha do locutor para o confronto, afirmando que a escolha ideal seria de Oliveira de Andrade.