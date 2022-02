Palmeiras e Chelsea estão escalados para a final do Mundial de Clubes da FIFA - Divulgação/Palmeiras

Publicado 12/02/2022 12:55

Rio - Chelsea e Palmeiras estão escalados para o duelo da tarde deste sábado, pela grande final do Mundial de Clubes da FIFA.

A equipe comandada por Thomas Tuchel irá a campo com: Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic e Hudson-Odoi; Mount, Lukaku e Havertz. No banco de reservas, as opções são: Kepa, Bettinelli, Alonso, Chalobah, Sarr, Jorginho, Saul, Barkley, Kenedy, Pulisic, Ziyech e Timo Werner.

O Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, irá a campo da seguinte forma: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Dudu. Para o banco de reservas, estão a disposição: Mateus, Marcelo Lomba, Kuscevic, Jorge, Wesley, Mayke, Deyverson, Breno Lopes, Atuesta, Murilo, Navarro e Jailson.