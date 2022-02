Jogadores do Al Ahly comemoram a vitória sobre o Al Hilal - REUTERS

Jogadores do Al Ahly comemoram a vitória sobre o Al HilalREUTERS

Publicado 12/02/2022 12:36

Rio - Na manhã deste sábado (12), o Al Ahly, do Egito, bateu o Al Hilal, da Arábia Saudita, e garantiu a terceira colocação no Mundial de Clubes da FIFA. A equipe dos ex-atletas do Flamengo, Michael e Cuellar, não se encontrou em campo, e foi derrotada por 4 a 0.

Logo aos 8 minutos da etapa inicial, o zagueiro Yasser Ibrahim abriu o placar para a equipe do Egito. Aos 14, o brasileiro Matheus Pereira chegou atrasado em uma dividida, e acabou dando uma solada na perna do atleta do Al Ahly, e foi expulso pelo árbitro. Com um jogador a mais, a equipe egípcia começou a atacar mais, e aumentou o placar aos 17 minutos, com mais um gol de Yasser Ibrahim. Então, com uma equipe nitidamente nervosa, a situação do Al Hilal piorou aos 28 minutos, quando, em um lance sem bola, Mohamed Kanno chutou a perna do seu adversário. Após consultar o VAR, o árbitro optou pela expulsão do camisa 28 da equipe saudita. Já aos 40 minutos, Abdel Kader fez uma bela jogada pela ponta esquerda, e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Al Owais, aumentando o placar para seu time.

Na segunda etapa, o Al Ahly seguiu com a pressão, mas de forma um pouco mais leve, embora possuía dois jogadores a mais. O quarto e último gol da equipe na partida saiu aos 19 minutos, quando Amr El Solia arriscou um belo chute de fora da área. O goleiro do Al Hilal chega a encostar na bola, mas não consegue evitar a defesa do chute do camisa 17 da equipe egípcia.

Com isso, o Al Ahly ficou na terceira colocação do Mundial de Clubes da FIFA, garantindo o pódio do campeonato. Curiosamente, na última edição do torneio, a equipe ficou na mesma colocação, pois bateu o Palmeiras na disputa de terceiro e quarto lugar.