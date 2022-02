Abel Ferreira - fotos Daniel Castelo Branco

Publicado 11/02/2022 19:58

Rio - O Palmeiras está em voga na mídia nacional por conta da disputa do Mundial de Clubes, no qual enfrentará o Chelsea na final. No entanto, parece que nem mesmo o bi da Libertadores chamou a atenção de Guardiola, que disse que o River Plate era o atual campeão continental da América do Sul. Sendo assim, Abel Ferreira convidou o espanhol para jantar e conhecer o clube alviverde.

Nesta sexta-feira, na entrevista coletiva protocolar da Fifa, o treinador português foi questionado sobre o conhecimento dos europeus em relação ao futebol sul-americano, tomando como base a fala do técnico do Manchester City. Ele defendeu os colegas do Velho Continente, mas acabou dando uma cutucada naquele que é considerado o melhor do mundo em sua função.



- Os europeus conhecem muito bem a América do Sul, tanto que compram em grande quantidade. Sei do que está a falar, do Guardiola. Quero dizer que eu admiro muito o Guardiola, acredito que não tenha tempo (de saber quem é o campeão da Libertadores), porque está muito focado em ganhar a Liga dos Campeões, porque é das melhores equipes da atualidade - disse Abel.

O comandante palmeirense, então, aproveitou para fazer um convite para Pep jantar com ele e conhecer melhor o Verdão, que já forneceu jogador para o Manchester City, caso de Gabriel Jesus. Além disso, Abel avisou para Guardiola ficar atento aos outros jovens valores que estão surgindo no clube.



- O convido a ver o jogo e conhecer o Palmeiras. Ele tem um jogador que comprou do Palmeiras, e posso dizer a ele para estar atento, que temos mais e de grande qualidade. Como sei que ele gosta de conhecer pessoas novas e eu também gosto, se ele um dia puder almoçar ou jantar comigo, vai ser um gosto para trocarmos uma bolas e ver se aprendi alguma coisa - concluiu.



O Palmeiras finalizou nesta sexta-feira sua preparação para a final do Mundial de Clubes, em que enfrenta o Chelsea, neste sábado, às 13h30 (de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.