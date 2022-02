Atletas do Liverpool reunidos - AFP

Atletas do Liverpool reunidosAFP

Publicado 11/02/2022 17:07 | Atualizado 11/02/2022 17:08

Rio - O atacante do Liverpool Sadio Mané, campeão da Copa Africana das Nações com a seleção de Senegal, será homenageado com o nome de um estádio de futebol em Sedhiou, sua cidade natal. O atleta foi um dos principais destaques da competição, e foi o autor do último gol da disputa de pênaltis na final do torneio.

Sadio Mané ao lado do troféu da Copa Africana de Nações AFP

Em entrevista à RMC Sport, o prefeito de Sedhiou, Abdoulaye Diop, confirmou a informação da homenagem ao atleta do Liverpool.

"Gostaria, através desta decisão de dar o nome de Sadio Mané ao estádio Sedhiou, traduzir o reconhecimento de todos os filhos dignos da região", disse o prefeito.

Ao retornarem para Senegal após o título, os atletas da seleção conheceram o presidente do país, Macky Sall. Sadio Mané, que foi eleito o melhor jogador da competição, chegou a fazer sua tradicional comemoração de gols com o Chefe de Estado.