Thomas TuchelPIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 11/02/2022 15:43

Abu Dabi - Thomas Tuchel testou negativo para a Covid-19 e irá dirigir o Chelsea diante do Palmeiras na final do Mundial de Clubes, neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). O alemão testado positivo no último sábado e não comandou a equipe diante do Plymouth Argyle, pela FA Cup, e Al-Hilal.

O treinador, que permaneceu cinco dias isolado em Londres, chegou em Abu Dhabi nesta sexta-feira após receber a confirmação de que estaria apto a se juntar com o elenco. Nas redes sociais, o alemão aparece cumprimentando pessoas que trabalham no clube.

Na última quinta-feira, Zsolt Low, auxiliar de Thomas Tuchel, já comentava sobre a expectativa do comandante dirigir a equipe neste sábado. O meia Jorginho também torcia pela chegada do alemão para que o elenco se enchesse de energia.



Desde que chegou ao Chelsea, o técnico conquistou uma Champions League e uma Supercopa da Europa. Tuchel também colocou os Blues na decisão da Copa da Liga Inglesa e implantou um sistema defensivo consistente em pouco mais de um ano de trabalho.